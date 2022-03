Luxemburg : 50-jährige Beifahrerin stirbt nach Unfall auf CR102

KEHLEN – Bei einem tragischen Verkehrsunfall auf der CR102 zwischen Kehlen und Keispelt ist eine 50-jährige Frau am Sonntagabend ums Leben gekommen.

Eine 50-jährige Frau ist bei einem tragischen Verkehrsunfall auf der CR102 am Sonntagabend zwischen Kehlen und Keispelt ums Leben gekommen. Wie die großherzogliche Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag mitteilt, verlor der Fahrer des Wagens gegen 21.45 Uhr in einer leichten Linkskurve nach dem Kreisverkehr Quatre-Vents die Kontrolle über den Pkw und krachte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum.