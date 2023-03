Rheinland-Pfalz : 50-Jähriger bei Autounfall tödlich verunglückt

NEUSTADT/WEINSTRAßE – Nach einem Zusammenstoß zweier Autos ist ein Mann am vergangenen Donnerstag zu Tode gekommen. Auch eine Frau und zwei Kinder haben infolge des Unfall Verletzungen davon getragen.

Der Mann ist nach Angaben der Polizei noch an der Unfallstelle verstorben.

Ein 50-jähriger Mann ist bei einem Autounfall bei Neustadt an der Weinstraße tödlich verunglückt. Eine 38-jährige Frau und zwei Kinder erlitten leichte Verletzungen, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei am Freitag mitteilten. Der 50-Jährige habe den ersten Erkenntnissen zufolge bei der Auffahrt auf die Bundesstraße 39 am Donnerstagmorgen die Vorfahrt missachten.