China: 50-Jähriger läuft Marathon in 3,5 Stunden – und raucht dabei nonstop

Beachtlich dabei: Der 50-jährige Jogger absolvierte die 42-Kilometer-Strecke in weniger als 3,5 Stunden.

Ein 50-jähriger chinesischer Großvater amüsiert mit seinem Marathon-Auftritt das Internet. Bilder des kettenrauchenden Langstreckenläufers kursierten zunächst auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo. Obwohl er während des gesamten Marathons im chinesischen Jiande rauchte, schnitt der in China als «Onkel Chen» bekannte Mann erstaunlich gut ab: Nach drei Stunden, 28 Minuten und 45 Sekunden erreichte er das Ziel als 574. von rund 1500 Startenden, wie der « Mirror » berichtet.

Macht ihn das Rauchen noch schneller?

Eine beachtliche Zeit für einen 50-Jährigen, die ohne intensives Training nur den wenigsten Amateuren gelingen dürfte. Bereits in den Jahren 2018 und 2019 hatte «Onkel Chen» an Marathons teilgenommen und brauchte dabei 3:36 Stunden respektive 3:32 Stunden für die 42-Kilometer-Strecke. So vermochte sich der kettenrauchende 50-Jährige gar kontinuierlich zu verbessern. Den offiziellen Marathon-Weltrekord hält der Kenianer Eliud Kipchoge mit einer Zeit von 2:01:09 Stunden.