UN : 50 Millionen Menschen lebten 2021 in moderner Sklaverei

Auch beispielsweise in Benin gibt es einen Kinderhandel.

Ende vergangenen Jahres haben nach Schätzungen der UN-Arbeitsorganisation weltweit rund 50 Millionen Menschen in moderner Sklaverei gelebt. Das bedeutet einen Anstieg um 25 Prozent gegenüber dem vorherigen Bericht vor fünf Jahren. Der Begriff moderne Sklaverei umfasst erzwungene Arbeit sowie Zwangsehen.

Laut dem am Montag von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) veröffentlichten Bericht mussten Ende 2021 insgesamt 28 Millionen Menschen Zwangsarbeit verrichten, 22 Millionen befanden sich in einer Zwangsehe. An dem Bericht waren auch die Internationale Organisation für Migration der UN und die Stiftung Walk Free beteiligt, die sich speziell mit dem Thema befasst.