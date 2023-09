500 Euro: Läuferin stellte Weltrekord mit «Wegwerfschuhen» auf

Was war das für ein Auftritt von Tigist Assefa am Berlin-Marathon. Die Äthiopierin stellte einen neuen Weltrekord auf. Sie verbesserte die bisherige Bestmarke um mehr als zwei Minuten. Für die 42 Kilometer brauchte Assefa nur 2:11:53 Stunden.

Dabei setzte die 26-Jährige auf eine Innovation an den Füßen – dies zu einem extremen Preis. Assefa war mit einem neuen Adidas-Modell unterwegs. Die Schuhe kosten 500 Euro und sollen wohl nur für einen einzigen Marathon-Einsatz getragen werden – es sind also eigentlich Wegwerfschuhe, die allerdings nur 138 Gramm wiegen. Schon vor dem Rennen sprach die Läuferin vom «leichten Gewicht und dem tollen Laufgefühl».

Nicht die einzige Athletin mit neuen Schuhen

Assefa war nicht die einzige Athletin mit den neuen Schuhen am Start. Auch der Deutsche Amanal Petros pulverisierte seine eigene Bestmarke. Im Anschluss sprach er über seinen neuen Wunderschuh. «Ich hatte nie so ein gutes Gefühl.» «Dieser neue Schuh, der sehr leicht ist, ist natürlich nicht so super stabil. Man muss ganz vorsichtig damit trainieren», sagte Petros, der mit seinem Modell nach eigenen Worten nur zwei Trainingsläufe absolvierte. Immerhin: Er geht davon aus, dass er noch weitere Marathons mit den Tretern absolvieren kann.