Luxemburg : 141 Bäume am Straßenrand als «gefährlich» eingestuft

LUXEMBURG – In Junglinster sollen Bäume am Straßenrand aus Sicherheitsgründen gefällt und anderswo kompensiert werden. Die Straßenbauverwaltung will die «Bäume durch Leitplanken schützen».

Im Großherzogtum sollen in diesem Jahr 51 Bäume am Straßenrand gefällt werden. Editpress/Didier Sylvestre

Wer mit dem Auto auf Luxemburgs Landstraßen unterwegs ist, muss mit dem Schlimmsten rechnen: Mit Bäumen. Die Straßenbauverwaltung im Großherzogtum hat in ihrer 2020 gestarteten Analyse 141 gefährliche Bäume identifiziert. 20 Strecken wurden demnach als besonders gefährlich eingestuft, wie aus einer gemeinsamen Antwort von Umweltministerin Carole Dieschbourg und Francois Bausch auf eine parlamentarische Anfrage von Martine Hansen (CSV) hervorgeht. Bis 2022 sollen deshalb landesweit 52 dieser Bäume gefällt werden. Zum Ausgleich soll anderswo ein Baum gepflanzt werden.

Kompensation heißt das Zauberwort, auch wenn allen Beteiligten freilich klar sein dürfte, dass nicht jeder Baum so einfach ersetzt werden kann. Zudem kostet diese Kompensation Geld, Überzeugungsarbeit – und vor allem Zeit. Das zeigt zumindest das 2019 von Bausch angekündigte Pilotprojekt in der Gemeinde Junglinster, bei dem entlang der C132 (zwischen Gonderingen und Eschweiler) jene als gefährlich eingestuften Bäume am Straßenrand gefällt und durch «Neupflanzungen im Feld» ersetzt werden sollen. Wie Bausch und Dieschbourg in ihrer Antwort schreiben, handle es sich um ein gemeinsames Projekt der Naturverwaltung und den Betreibern der Felder, «die durch Subventionen animiert werden sollen, der Wiederaufforstung der Straßenbäume zuzustimmen».

«Möglichst viele Bäume durch Leitplanken zu schützen»

Noch ist das Projekt in Junglinster ist das einzige seiner Art, um Bäume im Rahmen der Verkehrssicherheit zu entfernen und neu zu pflanzen. Denn eigentlich ist es anders herum: «In erster Linie schützt die Straßenbauverwaltung die Straßenbäume durch Leitplanken», heißt es in der Antwort. Und nicht die Autofahrer vor den Bäumen. Nur wenn dies nicht möglich sein sollte, weil etwa zwischen Straße und Baum nicht ausreichend Platz (mindestens 1,5 Meter) zur Verfügung steht, werden sie gefällt und «eins zu eins an anderer Stelle kompensiert». Die Ausgleichspflanzung sei Bestandteil des «Genehmigungsantrags».

Kompensation Für jeden Baum, der entlang der Straße entfernt werden soll, muss beim Umweltministerium ein «Antrag auf Minderung» eingereicht werden. Die Naturverwaltung legt dann fest, wie dieser Baum entschädigt werden soll – ob an derselben oder an einer anderen Stelle. Nach Ministeriumsangaben wurden von 2019 bis 2020 etwa 20 Prozent der gefällten Bäume an einem anderen Standort kompensiert. 80 Prozent wurden am Standort selbst kompensiert.

Die Straßenbauverwaltung sei jedenfalls bestrebt, «möglichst viele Bäume durch Leitplanken zu schützen». Allein in den vergangenen drei Jahren wurden demnach über 25 Kilometer Leitplanken als Schutz gegen die Bäume installiert. In der 2020 gestarteten Analyse wurden 20 Strecken identifiziert, an denen sich viele Unfälle mit Bäumen ereignen. An 15 dieser 20 neuralgischen Strecken wurden in den vergangenen Jahren bereits Maßnahmen ergriffen – etwa die CR108 Richtung Eischen, die mit Leitplanken gesichert wurde. 2022 soll auch die N17B zwischen Bettel und Fuhren so gesichert werden.