Saarland: 52-Jähriger drohte seine Vermieterin zu erschießen

Ein Mann hat gedroht, seine Vermieterin zu erschießen und damit im saarländischen Wadgassen einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Bei dem Einsatz am Donnerstagabend sei der 52-Jährige widerstandslos festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag in Saarlouis mit. Es gab keine Verletzten. Grund für die Drohung des Mannes sollen Mietstreitigkeiten gewesen sein.