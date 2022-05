«Cophunter-Verein» : 55-Jähriger wegen Aufrufs zur Tötung von Polizisten angeklagt

KOBLENZ/KUSEL – Ein wohl den «Reichsbürgern» nahe stehender Mann soll zur tödlichen Jagd auf Polizeibeamte aufgerufen haben. Nun ist er angeklagt worden.

Ein Kranz, Blumen und Kerzen lagen im Februar an einem Tatort nahe Kusel in der Pfalz. Dort waren zwei Polizisten erschossen worden.

Nach dem Mord an zwei jungen Polizisten bei einer Fahrzeugkontrolle Ende Januar in der Pfalz soll ein 55-Jähriger auf Facebook zur Tötung weiterer Polizeibeamter aufgerufen haben. Deswegen hat die Landeszentralstelle zur Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus Rheinland-Pfalz den Mann nun angeklagt, wie sie am Montag mitteilte. Verantwortlich für den Mord an den beiden Polizisten bei Kusel soll ein anderer Mann sein, der mutmaßlich als Wilderer unterwegs war. Er sitzt in Untersuchungshaft.