Niederlande: 550 Kinder gezeugt – Gericht stoppt fleißigen Samenspender

Ein Samenspender, der länderüberschreitend mindestens 550 Kinder gezeugt hat, darf seinen Samen keinen weiteren Paaren zur Verfügung stellen. Das entschied ein niederländisches Gericht am Freitag. Zur Begründung hieß es, dass Samenspender nach niederländischen Richtlinien maximal 25 Kinder mit 12 Müttern zeugen dürfen. Zudem habe der Mann die künftigen Eltern über seine Spendergeschichte belogen.

Er habe absichtlich die Unwahrheit gesagt, «um die Eltern zu überzeugen, ihn als Spender zu akzeptieren», schrieb das Den Haager Gericht in einer Erklärung. «Alle diese Eltern sind nun mit der Tatsache konfrontiert, dass die Kinder Teil eines riesigen Verwandtschaftsnetzes sind, mit Hunderten von Halbgeschwistern, die sie sich nicht ausgesucht haben.» Dies könne «negative psychosoziale Folgen» für die Kinder haben. «Es ist daher in ihrem Interesse, dass dieses Verwandtschaftsnetz nicht weiter ausgebaut wird.» Das Gericht wies den Mann an, seine Spendentätigkeit sofort einzustellen. Sollte er das nicht tun, drohen ihm 100 000 Euro Strafe pro Fall.