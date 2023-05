Österreich: 550 statt 43.000 Euro bezahlt – «Bares für Rares» entschädigt Familienvater

Beim Werk handelte es sich um ein Gemälde von Ferdinand von Rayski, das dann für über 38.000 Euro versteigert wurde. Der Experte führte als Begründung für den tiefen Kaufpreis damals den schlechten Zustand des Bildes an.

Auch unrestauriert Tausende Euro wert

Auch Recherchen des Dorotheums dürften zur weiteren Wertsteigerung beigetragen haben. Demnach wurde das Bild um 1860 von der sächsischen gräflichen Familie Einsiedel-Milkel in Auftrag gegeben und war Anfang des 20. Jahrhunderts in mehreren Ausstellungen in Berlin und Dresden zu sehen.