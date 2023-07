Flughafen in Mexiko: 56-Jährige darf nicht mitfliegen und rastet komplett aus

Bizarre Szenen am internationalen Flughafen von Mexiko-Stadt. Die 56-jährige Maria Guadalupe dachte, einen Flug mit der Fluggesellschaft Volaris gebucht zu haben. Doch Fehlanzeige, wie sich am Tag des Abflugs am 5. Juli herausstellte. Am Check-in-Schalter konnte im Computersystem keine Buchung gefunden werden. Eine Mitnahme nicht möglich. Guadalupe verlangte daraufhin eine Rückerstattung des Tickets, doch man riet ihr, sich mit diesem Anliegen an die Reiseagentur zu wenden, über die sie den Flug gebucht hatte.