Summerschool: 5650 Luxemburger Kids drücken schon jetzt die Schulbank

Mittlerweile ist die Summerschool fester Bestandteil des luxemburgischen Schulsystems. «Angesichts der Pandemie mussten wir innovativ sein. Und wir haben festgestellt, dass die Summerschool eine passende Lösung für alle Schulformen ist», so Bildungsminister Claude Meisch. Am Mittwochmorgen besuchte der DP-Politiker die Deichschule in Düdelingen, in der seit Montag und bis zum 9. September gepaukt wird.