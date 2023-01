Sorge vor Eskalation: 57 China-Kampfjets nähern sich Taiwan – darunter zwei nuklearfähige Bomber

Die Spannungen um Taiwan haben zugenommen. Taiwan hat China am Montag für seine zweiten militärischen Kampfübungen in der Nähe der Insel in weniger als einem Monat verurteilt.

Nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine wachsen die Sorgen, dass China ähnlich in Taiwan einmarschieren könnte. Taiwans Präsidialamt erklärte, China erhebe «unbegründete Anschuldigungen» und verurteilte die Übungen aufs Schärfste (im Bild: die taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-wen).

Chinas Volksbefreiungsarmee hielt am Sonntag erneut Manöver in der Meerenge der Taiwanstraße ab. Das taiwanesische Verteidigungsministerium erklärte am Montag, es habe 57 chinesische Flugzeuge entdeckt, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. China betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als sein eigenes Territorium und hat den militärischen, politischen und wirtschaftlichen Druck erhöht, um diesen Anspruch durchzusetzen.

Manöver im See- und Luftraum

Ein Kommando der Volksbefreiungsarmee erklärte, seine Streitkräfte hielten «gemeinsame Patrouillen zur Gefechtsbereitschaft und tatsächliche Gefechtsübungen» im See- und Luftraum um Taiwan ab, wobei der Schwerpunkt auf Land- und Seeangriffen lag. Ziel sei es gewesen, gemeinsame Kampffähigkeiten zu testen und «den provokativen Handlungen externer Kräfte und separatistischer Kräfte für die Unabhängigkeit Taiwans entschlossen entgegenzutreten», hieß es in einer kurzen Erklärung am Sonntag.

Taiwans Präsidialamt erklärte, China erhebe «unbegründete Anschuldigungen» und verurteilte die Übungen aufs Schärfste. Der Frieden und die Stabilität in der Straße von Taiwan und in der Region lägen in der gemeinsamen Verantwortung von Taiwan und China. Taiwan vertrete eine klare Position: Es werde weder Konflikte eskalieren noch Streitigkeiten provozieren, sondern seine Souveränität und Sicherheit entschlossen verteidigen, hiess es in einer Erklärung.

28 Flugzeuge flogen in Taiwans Luftverteidigungszone

«Das Militär der Nation hat die Situation in der Straße von Taiwan und in der Umgebung genau im Blick und reagiert ruhig. Unser Volk kann beruhigt sein», hieß es weiter.

Am Montag teilte das taiwanesische Verteidigungsministerium mit, dass in den vergangenen 24 Stunden 57 chinesische Flugzeuge und vier Marineschiffe in der Umgebung der Insel gesichtet wurden, darunter 28 Flugzeuge, die in Taiwans Luftverteidigungszone einflogen. Einige dieser 28 Flugzeuge überquerten die Mittellinie der Straße von Taiwan, eine inoffizielle Pufferzone zwischen den beiden Seiten, darunter Su-30- und J-16-Kampfflugzeuge, während zwei nuklearfähige H-6-Bomber in den Süden Taiwans flogen, wie eine Karte des Ministeriums zeigte.

China schließt Gewalt nicht aus

Bei ähnlichen Übungen Chinas Ende letzten Monats überquerten laut Taiwan 43 chinesische Flugzeuge die Mittellinie. China, das nie die Anwendung von Gewalt ausgeschlossen hat, um die Insel unter seine Kontrolle zu bringen, ist in den letzten drei Jahren regelmäßig militärisch in die Gewässer und den Luftraum um Taiwan eingedrungen.

Nach einem Besuch von Nancy Pelosi, der damaligen Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, in Taipeh hat China im vergangenen August Militärübungen in der Umgebung von Taiwan abgehalten.

Peking verärgert über US-Unterstützung

Taiwan weist Pekings Souveränitätsansprüche entschieden zurück und behauptet, nur die 23 Millionen Einwohner der Insel könnten über ihre Zukunft entscheiden.