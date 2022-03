Meghan, du bist nicht allein! : 6 Filmrollen, die den Stars heute peinlich sein dürften

Am Anfang ihrer Karriere greifen Jungschauspieler nach jeder Filmrolle, die sie bekommen können. Als gestandenen Hollywoodstars sind ihnen diese aber heute peinlich.

George Clooney schämt sich für «Batman»

Mit früheren peinlichen Rollen steht die 38-Jährige allerdings nicht allein da. Auch gestandene Hollywoodstars erkannten im Nachhinein, auf schöne oder unschöne Art und Weise, dass so mancher Auftritt in einem Film oder einer Serie keine gute Entscheidung war.

So bereut Schauspieler Zac Efron (31) mittlerweile seine Rolle als Troy Bolton in der erfolgreichen Teenie-Reihe «High School Musical». Und Meghans guter Freund, Hollywoodstar George Clooney (58), findet seine Superheldenrolle in «Batman and Robin» peinlich, da sein Kostüm prominent hervorstechende Gummi-Nippel hatte.