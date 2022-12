KAYL – In der Nacht zum Dienstag brach in einem Wohngebäude ein heftiger Brand aus. Ein sechsjähriges Kind kam dabei ums Leben.

Tragödie : 6-jähriges Kind starb in den Flammen – So erging es den Betroffenen beim Brand in Kayl

Kurz nach 9 Uhr waren die Einsatzkräfte noch vor Ort.

Schreie, Explosionsgeräusche, Menschen auf dem Dach, ein Haus in Flammen. Dies erlebten am gestrigen Morgen viele Bewohner der Rue du Commerce in Kayl. Kurz vor 3 Uhr brach im ersten Stock eines Gebäudes mit sechs Wohnungen ein heftiges Feuer aus, bei dem ein 6-jähriges Kind ums Leben kam. Zehn Personen, darunter ein Schwerverletzter, wurden mit Verbrennungen und Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht.

Als die Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, «retteten sie fünf Personen, die sich auf der Dachrinne befanden, drei Personen waren von der Fassade gesprungen oder abgerutscht. Eine Person wurde von den Feuerwehrleuten aus dem Inneren des Gebäudes geborgen», berichtet Guy Bernar, Kommandant der Rettungsdienste. Zwei Krankenwagen aus Frankreich kamen zur Unterstützung. «Da das Feuer als gelöscht galt, wurden die Sicherheitsmaßnahmen um 17 Uhr aufgehoben», erklärte Cédric Gantzer, Sprecher des CGDIS.

Etwa 50 Personen evakuiert

«Wir wurden geweckt, weil die Leute so laut schrien. Vom Balkon aus sahen wir Rauch und das Nachbargebäude brennen», berichtet eine Bewohnerin, die im Pyjama fliehen musste. Genau wie sie mussten auch fast weitere 50 Personen aus den Nachbargebäuden evakuiert werden.

Ana, die in der angrenzenden Wohnung lebt, hatte gerade noch Zeit, sich eine Hose und Turnschuhe anzuziehen und ihre Katze zu holen. «Im Haus ist kein Schaden entstanden, ich musste eine Weile lüften, bevor ich wieder rein konnte», erklärte sie. Am späten Vormittag konnten alle Bewohner der benachbarten Gebäude wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

«Der Bürgermeister kam etwa 45 Minuten später an und öffnete die Maison Relais», berichtet sie. Dort wurde den evakuierten Personen Unterschlupf gewährt, bis sie wieder in ihre Häuser konnten. «Einige waren angesichts der Kälte, die draußen herrschte, nicht sehr warm angezogen», erläutert Bürgermeister Jean Weiler. «Sie bekamen etwas zu trinken und zu essen, während Betten aufgestellt wurden, damit sie sich ein wenig ausruhen konnten».

21 Personen vorübergehend umquartiert

Während die Bewohner der beiden benachbarten Gebäude am späten Vormittag in ihre Wohnungen konnten, mussten 21 Personen aus dem vom Brand betroffenen Gebäude anderweitig untergebracht werden. «Zwölf von ihnen wurden bereits vorübergehend in einem Hotel einquartiert», berichtet der Bürgermeister. Das Feuer, das vom ersten Stock ausging, zerstörte den oberen Teil des Gebäudes, der laut dem Eigentümer «größtenteils aus Holz» bestand, sowie das Dach vollständig. «Ich habe 35 Jahre lang hier gewohnt, es gab nie Probleme», fügte er hinzu.