Fünfjahresplan : 60 Millionen Euro für die Tourismusbranche

LUXEMBURG - Der Fünfjahresinvestitionsplan der Tourismusbranche für den Zeitraum von 2018 bis 2022 verspricht schnellere Hilfen und mehr Unterstützung in ländlichen Gegenden.

Finanzierungen für die Jugendherbergen in Ettelbrück und Vianden, Verbesserungen des Wellnessangebots in Petingen und ein Begegnungszentrum in Garnich: Das sind nur einige Tourismus-Projekte, die in Zukunft finanziell gefördert werden. Schon in 25 Gemeinden wurden Projekte festgehalten, die im Rahmen des zehnten Fünfjahresplanes für touristische Ausstattung und Infrastruktur im Zeitraum von 2018 bis 2022, Zuschüsse erhalten werden. Der Plan wurde am heutigen Donnerstag von der Staatssekretärin für Wirtschaft, Francine Closener, vorgestellt.