Brandkatastrophe in London : 600 Hochhäuser haben Fassade wie Grenfell Tower

Bei der Verkleidung des Grenfell-Towers wurden brennbare Materialien verwendet. Tests zeigen: Das trifft auch auf andere britische Hochhäuser zu.

Nach dem verheerenden Großbrand in London sind auch an anderen britischen Hochhäusern brennbare Verkleidungen gefunden worden. Das sagte Premierministerin Theresa May am Donnerstag vor dem Parlament.