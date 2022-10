Lagos : 600 Menschen sterben bei Überschwemmungen in Nigeria

Durch immer wiederkehrende heftige Regenfälle fasst der Niger derzeit extrem viel Wasser und bedroht mehrere Regionen in Nigeria. Zerstörte Häuser, Seuchengefahr und unzählige Todesopfer sind die Folge.

Die Zahl der Todesfälle nach den Überschwemmungen in Nigeria ist nach Angaben der Ministerin für humanitäre Angelegenheiten Sadiya Umar Farouq auf über 600 gestiegen. Rund 2400 Menschen wurden in den vergangenen Wochen verletzt, 1,3 Millionen Menschen mussten ihre Heimat verlassen, wie Farouq am Sonntagabend weiter sagte. Demnach seien 200.000 Häuser durch die Fluten zerstört oder massiv beschädigt worden.