600 Tage im Amt: Yuriko Backes zählt Krisenbewältigung zu Hauptaufgaben

Die Meinung darüber, dass dies notwendig sei, teilt sie mit vielen anderen, denn vor allem Alleinerziehende und Singles prangern das derzeitige luxemburgische Steuersystem massiv an. Verglichen mit verheirateten Personen, fallen die Steuerabgaben in Relation gesehen bei Ledigen höher aus, was sich bei Betroffenen in einer Differenz von bis zu 300 Euro netto auf den Gehaltsabrechnungen niederschlagen kann.