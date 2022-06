Nebraska USA : 6000 Bienen in der Wand – US-Ehepaar lässt tierische Gäste umsiedeln

Von bienenfreundlichen Pflanzen angelockt, machten sich Tausende Bienen im Haus eines pensionierten Dekans breit. Statt eines Kammerjägers rief er den örtlichen Bienenclub, der die Tiere umsiedelte.

Über ein Loch in der Backsteinfassade gelangten sie ins Hausinnere und nisteten sich in der Wand ein. (Symbolbild)

Ein älteres Ehepaar im US-Staat Nebraska wollte den Bienen etwas Gutes tun. Thomas und Marylu Gouttierre pflanzten in ihrem Garten bienenfreundliche Blumen, rechneten aber nicht damit, dass die Insekten gleich bei ihnen einziehen würden. Die Tiere entdeckten jedoch ein Loch in der Backsteinfassade und machten es sich im Inneren der Wand gemütlich. Rund 6000 Bienen mussten schließlich von Experten umgesiedelt werden.

Das Summen drang durch die Wand

Die Gouttierres wurden auf die ungebetenen Gäste aufmerksam, nachdem ihnen die vielen Bienen vor ihrem Küchenfenster aufgefallen waren und sie etwa 30 der Tiere in einem Schlafzimmer im Obergeschoss gefunden hatten. «Wenn man die Ohren an die Wand hielt, konnte man das Summen hören», sagte Thomas Gouttierre, ein pensionierter Dekan der Universität von Nebraska in Omaha, der Zeitung «Omaha World-Herald». Den Gedanken an einen Kammerjäger verwarf das Paar jedoch rasch. Bienen seien schließlich von großer Bedeutung für die Natur, sagte Gouttierre.