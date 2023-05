Luxemburg : 63-jährige Frau in Bonneweg getötet – Verdächtigter inhaftiert

LUXEMBURG – Vergangenes Wochenende wurde die Police Grand-Ducale über einen möglichen Mordfall in der Hauptstadt informiert. Am Samstag haben die Beamten an der angegeben Adresse tatsächlich den Leichnam einer Frau entdeckt.