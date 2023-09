649 Kandidaten: Luxemburg startet in den Wahlkampf

«Jetzt geht es wirklich los», erzählt eine Kandidatin am Samstag, kurz vor dem Start des Escher Kulturlaufs. Gemeint war damit nicht etwa ihre Laufveranstaltung, sondern der Wahlkampf für die Parlamentswahlen am 8. Oktober. Denn seit dem Wochenende sprießen die ersten Wahlplakate an den Straßenrändern hervor. Alles in allem treten 649 Kandidaten und Kandidatinnen im Alter von 18 bis 84 Jahren zur Wahl an und zielen dabei auf einen Abgeordnetenposten. 42,8 Prozent des Bewerberfeldes sind Frauen und das Durchschnittsalter der Kandidaten beträgt 46 Jahre.