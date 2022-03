Verkehrsunfall : 65-jähriger Mann verbrennt in seinem Auto

LEISEL - Ein Mann ist am Sonntagmorgen in Leisel bei Idar-Oberstein nach einem Verkehrsunfall in seinem Auto gestorben, nachdem das Autowrack Feuer gefangen hatte.

Am Sonntag gegen 9 Uhr ereignete sich in der Gemarkung Leisel unweit von Idar-Oberstein ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang.

Aus bislang noch unbekannten Gründen kam ein 65-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Birkenfeld auf dem Verbindungsweg zwischen Sportplatz Leisel und der Ortslage Kirschweiler von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine kleinere Baumgruppe. Dabei entzündete sich der PKW aus bislang ebenfalls unbekannten Gründen. Der Fahrer konnte offenbar seinen PKW nicht mehr verlassen und erlitt tödliche Verletzungen.

Im Einsatz waren mehrere Feuerwehren aus dem umliegenden Gemeinden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.