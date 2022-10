Luxemburg : 65-Jähriger stirbt nach Zusammenstoß mit einem Baum

Der 65-Jährige soll laut Polizeiangaben noch an der Unfallstelle verstorben sein.

Ein 65-jähriger Mann ist heute gegen 9 Uhr auf der CR152 zwischen Bad Mondorf und Bürmeringen ums Leben gekommen, wie die großherzgliche Polizei am Sonntagmittag mitteilt. Demnach habe der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in Folge dessen gegen einen Baum am Straßenrand geprallt.