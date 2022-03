Zu schneller Biker : 65 km/h – Mofa-Rocker rast in Radarfalle

ALZINGEN – Mit 65 km/h ist ein Mopedfahrer auf die Polizei zugefegt gekommen. Maximal erlaubt sind in Luxemburg 45 km/h. Aber der Fahrer ist «eigentlich» nicht schuld...

Wenn ein echter Mofa-Rocker seine «Maschine» aufbretzelt, dann darf er natürlich nicht mehr auf öffentlichen Verkehrswegen fahren. Das scheint ein Biker in Alzingen vergessen zu haben. Er stürmte am Samstagnachmittag um 16 Uhr mit 65 km/h auf einen Kontrollpunkt der Police Grand-Ducale auf der N3 zu. Zugelassen sind Mopeds in Luxemburg allerdings nur für eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h. Die Polizisten brachten das Moped zur Dienststelle der Verkehrspolizei. Dort stellte sich heraus: Der Tacho des Gefährt war kaputt – er zeigte überhaupt keine Geschwindigkeit mehr an.