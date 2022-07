In Luxemburg: 65-Stunden-Woche, drei Jobs – nur um «Essen auf den Tisch zu bringen»

Pexels

In Luxemburg ist von hundert Arbeitnehmern fast jeder Dritte ein Niedriglohnarbeiter. Das geht aus dem aktuellen Sozialpanorama der luxemburgischen Arbeitnehmerkammer hervor. Dazu gehört auch die 48-jährige Julia*. Auf die Frage, was ihr Bekanntenkreis davon hält, lautet ihre Antwort wie folgt: «Sie können es nicht nachvollziehen und halten mich für verrückt», sagt die 48-jährige. Allein die monatliche Kaltmiete für ihre 50 Quadratmeter-Wohnung in Esch/Alzette beträgt 935 Euro. Hinzu kommen noch 165 Euro Nebenkosten. Viel zu viel für eine Sekretärin, die nicht nur an der Mindestlohngrenze arbeitet, sondern auch noch eine alleinerziehende dreifache Mutter ist. Als sie sich vor sieben Jahren dafür entschieden hat, einen Nebenjob für zusätzliches Einkommen anzunehmen, lebte jedoch nur noch eins der drei Kinder bei ihr.

Dank ihrer kurzen Erfahrung als Kellnerin habe sie eine Arbeit als Aushilfskraft in einer Bar gefunden. Die Familienmutter stehe «drei bis vier Mal in der Woche» abends hinter der Theke. Julia beende nicht selten ihren Dienst um 1 Uhr nachts und müsse um 5.30 Uhr wieder aufstehen, um sich durch ihre 40-Stunden-Woche als Sekretärin durchzuschlagen. Wenn sie in der Kneipe gebraucht wird, verlasse sie das Büro um vier Uhr nachmittags, um «nach einer schnellen Dusche zuhause», ihren Schicht in der Bar anzutreten. Nebenbei sei sie alle zwei Wochen als Putzfrau bei Bekannten tätig.

«Ich bin aktiv und bleibe nicht zuhause sitzen»

Insgesamt ist eine Arbeitszeit von «bis zu 65 Stunden» pro Woche erlaubt. Sie arbeite seit 2015 dieses Pensum. Auch wenn ihre jüngste Tochter nun das Familiennest verlassen hat, käme es für Julia nicht in Frage, damit aufzuhören. «Ich fahre nie in den Urlaub und wenn, dann gehe ich campen. Ich besitze keine Markenklamotten, kein Auto und habe keinen Kredit. Ich mache das alles nur, um menschenwürdig zu leben, Essen auf den Tisch zu bringen, die Rechnungen zu bezahlen und zum Friseur zu gehen», erklärt die Frau mit belgisch-luxemburgischer Staatsangehörigkeit.

Anstatt sich zu bemitleiden, habe sie einfach die Ärmel hochgekrempelt. Auf der einen Seite müsse sie zwar täglich auf vieles verzichten, doch auf der anderen Seite sei ihr Sozialleben dadurch lebhafter geworden. «Ich bin aktiv und bleibe nicht zuhause sitzen. Ich werde solange wie ich kann so weiter machen», sagt sie. Julia möchte zwar nicht zu dramatisch klingen, doch ein kleines Gefühl der Ungerechtigkeit empfinde sie zwischendurch schon. «Sich in Luxemburg in dieser Situation zu befinden mag paradox sein. Aber ich kann trotzdem machen, was mir gefällt. Mein Kühlschrank ist voll und ich kann mit meinen Kindern ein Eis essen gehen, wenn sie mich besuchen», sagt die Dreifach-Mama.