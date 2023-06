Nach dritter Nacht der Proteste: 667 Festnahmen bei nächtlichen Krawallen in Frankreich

Trotz dieses massiven Aufgebots kam es am Donnerstagabend in zahlreichen Städten zu Gewalt und Sachbeschädigungen.

Bei erneuten nächtlichen Krawallen in Frankreich sind 667 Menschen festgenommen worden. Das teilte Innenminister Gérald Darmanin am Freitagmorgen in Paris mit. «Heute Nacht haben sich unsere Polizisten, Gendarmen und Feuerwehrleute erneut mutig einer außerordentlichen Gewalt entgegengestellt», sagte Darmanin.

Gemäß seiner Anweisungen hätten sie hart gegen Randalierer durchgegriffen. Im Großraum Paris und in weiteren Städten hatte es nach dem Tod eines Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle in der dritten Nacht in Folge Ausschreitungen gegeben. Autos und Mülltonnen wurden in Brand gesteckt und Polizisten mit Feuerwerkskörpern angegriffen.