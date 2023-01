Police Grand-Ducale : 67-Jähriger aus Esch/Alzette wird vermisst

Der 67-jährige Georges Constant Thill wird seit dem 23. Dezember 2022 vermisst. Laut Angaben der Polizei soll er zuletzt am 28. Dezember 2022 in der Rue du Canal in Esch/Alzette gesehen worden sein. Der Vermisste hat «kurzes graues Haar, grün-braune Augen, ist etwa 1,85 Meter groß, von dünner Statur und hat eine gebückte Haltung», so die Polizei in ihrer Mitteilung am Mittwochnachmittag. Außerdem sei der Mann auf medizinische Hilfe angewiesen.