Erneute Bluttat in Kalifornien : 67-Jähriger tötet sieben Menschen und wartet dann vor Polizeiposten

Wenige Tage zuvor hatte ein 72-jähriger Mann in einem Tanzclub im Großraum Los Angeles das Feuer auf Anwesende eröffnet. Diese Fahndungsbilder veröffentlichen die Behörden von L.A. am Sonntag.

Nur zwei Tage nach der Bluttat in einem Tanzclub in Kalifornien sind bei neuen Schusswaffenangriffen in dem US-Bundesstaat Medienberichten zufolge sieben Menschen getötet worden. Es habe in Half Moon Bay, südlich von San Francisco, zwei Angriffe auf zwei nahe beieinander liegenden Pilz-Farmen gegeben, hiess es am Montag in den Berichten. Dabei seien sieben Menschen getötet worden.