Energiepreise : 7,5-Cent-Pläne der Regierung sind laut Verbraucherverband «lächerlich»

LUXEMBURG – Der Luxemburgische Verbraucherverband zeigt sich von den Ergebnissen der Tripartite enttäuscht und übt harsche Kritik.

Die Maßnahmen, die aus den Gesprächen der Tripartite hervorgegangen sind, «sind nach Ansicht der ULC bei weitem nicht ausreichend, um die Kaufkraft der Verbraucher auch nur in etwa zu gewährleisten», schreibt der Luxemburgische Verbraucherverband (ULC) am Montag in einer Pressemitteilung. Fraglich sei, «wann und wie der durch die Verschiebung der zweiten Indextranche auf den 1. April nächsten Jahres entstandene Kaufkraftverlust wieder kompensiert werden soll.»