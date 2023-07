Überhydrierung: 7 Anzeichen, dass Du es mit dem Wassertrinken übertreibst

Eigentlich ganz schön verrückt: Du bestehst zu etwa 65 Prozent aus Wasser. Diese beachtliche Zahl hat einen ziemlich großen Einfluss auf verschiedene Vorgänge in deinem Körper: Vom Transport wichtiger Mineralien bis hin zum Ausgleich des Säure-Basen-Haushalts ist Wasser dafür zuständig, dass in deinem Inneren alles läuft. Nachschub ist daher überlebenswichtig. Zu viel darf es aber auch nicht sein.

Elektrolyte wie Kalium, Natrium und Magnesium helfen bei der Regulierung aller Funktionen, von der Nieren- bis zur Herzfunktion. Wenn Du zu viel Wasser zu Dir nimmst, kann es sein, dass nicht genügend dieser Elektrolyte in Deinem Körper vorhanden sind, um ihn ordnungsgemäß funktionieren zu lassen. An diesen Anzeichen erkennst Du, ob du es mit der Flüssigkeitszufuhr übertreibst.

Du trinkst, auch wenn Du gar nicht durstig bist

Dein Urin ist klar

Du hast Kopfschmerzen

Nachts musst Du oft aufs WC

Sechs bis acht Toiletten-Gänge pro 24 Stunden sind laut dem medizinischen Fachmagazin «Medical News » normal. Musst Du noch häufiger urinieren und wachst in der Nacht auf – bist aber nicht schwanger –, trinkst Du möglicherweise zu viel. Auch Krankheiten wie Harnwegsinfektionen, Diabetes, Prostataprobleme oder Beckenbodenschwäche können Harndrang verursachen. Kontaktiere also lieber medizinisches Fachpersonal, falls Du das stille Örtchen häufiger als achtmal über einen längeren Zeitraum aufsuchen musst.

Deine Muskeln fühlen sich zittrig an

Eine amerikanische Studie hat ergeben, dass eine überdurchschnittliche Flüssigkeitszufuhr zu Muskelschwäche, Spasmen oder Krämpfen führen kann. Diese Symptome treten auf, wenn das Natrium in deinem Blut verdünnt wird. Spürst Du ein Zittern in deinen Gliedern, das nicht auf körperliche Anstrengungen zurückzuführen ist, könnte dies ein Anzeichen dafür sein, dass Dir Elektrolyte fehlen. Auch hier gilt: Hört das Zittern nicht auf, kontaktiere medizinisches Fachpersonal.

Du bist konstant müde

Du bist verwirrt oder desorientiert

Okay, zugegeben. Diese Anzeichen sind eher selten, sollten aber dennoch erwähnt werden. Kommt es zu einer Hyperhydration, also wenn man über wenige Stunden mehrere Liter Wasser trinkt, können laut medizinischen Studien Symptome wie Verwirrung, Krämpfe oder Bewusstlosigkeit auftreten. Dies hänge mit einem sinkenden Gehalt an Elektrolyten wie zum Beispiel Natrium zusammen. In extremen Fällen kann dies sogar zum Anschwellen des Gehirns führen.