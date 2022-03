Großbritannien : 7-Jährige verlangt in Brief Johnsons Entschuldigung

Der «Partygate»-Skandal in Großbritannien nimmt kein Ende. Ein Mädchen (7) verlangt eine Entschuldigung Johnsons: Sie selbst durfte nicht feiern.

Boris Johnson wird beschuldigt, trotz Corona-Maßnahmen Feiern abgehalten zu haben. Jetzt fordert ein 7-jähriges Mädchen eine Entschuldigung seinerseits. PETER BYRNE / AFP / picturedesk.com

Auf Twitter macht ein Brief eines siebenjährigen Mädchens an Premierminister Boris Johnson aktuell die Runde: Sie durfte in den letzten beiden Jahren aufgrund der Corona-Beschränkungen keine Geburtstagsfeiern machen. Jetzt, wo bekannt ist, dass Johnson in den Lockdowns Partys veranstaltete, wandte sie sich an ihn per Brief und fordert eine Entschuldigung.

«Warum durftest du und ich nicht?»

«An Boris Johnson: Warum konnte ich an meinem 6. und 7. Geburtstag keine Party feiern, du aber schon? Halte dich das nächste Mal an die Regeln! Und ich weiß, dass du sie gemacht hast, aber das ist keine Entschuldigung. Sogar die Königin musste ihnen folgen», schrieb Isobel aus Sheffield in einem handschriftlichen Brief mit einigen Fehlern. Ihr Brief wurde von der BBC gezeigt.

«Ziemlich unfair»

Die Familie des Mädchens sagte, sie sei sehr stolz auf Isobel, als sie im Radio von den angeblichen Verstößen in der Downing Street hörte und zunächst fragte, warum die Menschen, die die Regeln festlegen, diese nicht selbst befolgten. Da sie diese Angelegenheit «ziemlich unfair» fand, beschloss sie, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und an den Premierminister zu schreiben.

Isobel erklärte, sie wünsche, dass sich der Premierminister entschuldigen werde. Sie hofft auch, im April Freunde zu treffen, wenn sie dann ihren achten Geburtstag feiert.