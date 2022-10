Darmflora & Mikrobiom: Sieben Lebensmittel, die deinem Darm gut tun

Gesunde Darmflora: In diesen Lebensmitteln stecken Ballast- und Nährstoffe für deine Darmgesundheit. Gustavo Fring / Pexels

Dass die eigene Darmgesundheit und ein intaktes Mikrobiom enorm wichtig sind, hört man immer häufiger. Für deine Darmflora ist in erster Linie wichtig, was du isst – dies kannst du auch am besten selbst beeinflussen.

Statt fragwürdige Trends für den Darm zu testen, kannst du lieber präbiotische Lebensmittel und Probiotika* in deine Ernährung integrieren und deiner Gesundheit schnell Gutes tun:

Haferflocken und Weizenkleie

Mit Haferflocken in den Tag zu starten, lohnt sich nicht nur, weil sie so schön lang satt machen. Die Flocken liefern dir sogenannte lösliche Ballaststoffe: Die Faser löst sich im Wasser und bildet im Darm eine Art Gel, das die Verdauung und den Stoffwechsel positiv beeinflusst.

Vollkorn- statt Weißmehlbrot

Vollkornbrot statt jenes aus Weißmehl, Vollkornnudeln statt jener aus Hartweizengrieß: Es ist recht einfach, im Alltag auf wertvolle Ballaststoffe zu achten – wann immer möglich, wähle das gewünschte Produkt einfach in der Vollkornvariante. Im Gegensatz zu den raffinierten Körnern in Weißbrot enthält Vollkorn wichtige Kleie.

Vollkornbrot gibt dir und deinem Darm mehr als jenes aus Weissmehl. Es enthält Kleie, die bei Brot aus Weissmehl wegfällt. Magda Ehlers / Pexels

Weizenkleie unterstützt deine Darmgesundheit bereits ab nur zehn Gramm darin enthaltener Ballaststoffe. Beim Raffinieren von Getreide für Weißmehl wird diese faserreiche Schicht leider abgestreift – schade, denn sie beschleunigt den Transport von Nahrung in deinem Darm.

*Was sind Probiotika? Probiotika sind lebende Mikroben, die sich in deinem Darm vermehren und einem Wirt einen gesundheitlichen Nutzen vermitteln sollen. Sie können als Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden, finden sich aber auch hier: In Joghurt stecken Milchsäurebakterien, wie Lactobacillus und Bifidobacterium

In fermentierten Lebensmitteln (z. B. Kefir, Sauerkraut und Kimchi – siehe unten)

In nicht pasteurisierten Lebensmitteln wie Kombucha

Kartoffel(schalen)

Auch in Kartoffelschalen stecken viele Ballaststoffe. Sie tragen vor allem deshalb zu einem gesunden Verdauungssystem bei, weil sie den Dünndarm passieren, ohne abgebaut zu werden. Zudem enthalten Kartoffeln resistente Stärke – auch sie wird im Dünndarm nicht verdaut, sondern wird zum Futter guter Bakterien.

Kartoffeln sollen eine noch bessere Wirkung mit sich bringen, wenn man sie kalt – oder wieder erhitzt – zu sich nimmt. Denn vor allem durch das Erkalten bildet sich die resistente Stärke.

Einkaufs-Tipp Neben Siegeln wie dem Nutri-Score kannst du auch darauf achten, ob ein Produkt, das behauptet, reich an Ballaststoffen zu sein, wirklich mindestens drei Gramm Ballaststoffe pro 100 Gramm oder mindestens 1,5 Gramm Ballaststoffe pro 100 Kilokalorien enthält.

Blattgemüse

Auch Blattgemüse wie Grünkohl und Spinat enthält wertvolle Nährstoffe. So auch Salat. Forschende der Texas A&M University haben festgestellt, dass dunkles Blattgemüse das Wachstum von Kolonpolypen (Wucherungen an der Darmschleimhaut) bei Menschen, die an Darmkrebs leiden, hemmen kann.

Salat sollte bei deiner Ernährung regelmäßig vorkommen. Olia Danilevich / Pexels

Eine gemeinsame Studie der Universitäten Konstanz und Wien kommt zum Ergebnis: Ein Schwefelzucker aus grünem Gemüse fördert das Wachstum wichtiger Darmbakterien.

Leinsamen

Leinsamen sind reich an wichtigen Omega-3-Fettsäuren, die bei der Verdauung aufgenommen werden. Auch sie quellen mit Wasser auf und diese Schleimschicht «reinigt» dann deinen Darmtrakt: Tote Darmbakterien werden daraus entfernt. Auch Verstopfungen können so gelöst werden.

Leinsamen kann man ins Müesli oder Porridge rühren. Pexels / Vie Studio

Lass die Samen einfach über Nacht im Wasser quellen und koche sie auf, bevor du sie in dein Porridge oder Müesli rührst.

Bulgurweizen

Als Abwechslung zu Pasta bietet sich Bulgur an. Du kannst ihn in unterschiedlichster Form zubereiten – bei manchen Rezepten kann er sogar direkt in einer (Tomaten-)Sauce quellen, sodass du ihn nicht in einem Extra-Topf zubereiten musst. Auch als Grundlage von Salaten, gemischt mit Gurken, Petersilie und Tomaten, eignet er sich.

Bulgur fördert deine Verdauung, hält die Darmflora gesund und reguliert noch dazu deinen Blutzuckerspiegel.

Fermentierte Lebensmittel