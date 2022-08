Bräune verlängern: 7 Tipps, mit denen deine Sommerbräune ewig hält

Goldig snacken

Durchfeuchten

Du kennst den Spruch: Vorsorge ist besser als Nachsorge. Dazu kommt, dass trockene Haut ein echter Bräune-Killer ist. Deshalb gilt: Cremen, Cremen, Cremen, auch wenn der letzte Badetag oder die Ferien schon eine Weile her sind. Eine After-Sun-Pflege mit Aloe Vera zum Beispiel gibt der Haut besonders viel Feuchtigkeit zurück.

Schimmern

Bleiben wir noch kurz beim Thema Feuchtigkeit: Pflegende Körperöle schützen die Haut zuverlässig vor dem Austrocknen und bringen gebräunte Haut zum Strahlen. Wer den Effekt boosten will, setzt auf ein Öl mit sanftem Schimmer (keine Angst, die neuen Produkte bringen den Körper nicht mehr zum Glitzern, sondern wirken subtil und luxuriös). Das verleiht auch deiner Rest-Bräune einen Extra-Kick.

Der Haut helfen

Die Haut erneuert sich ständig. Das ist prinzipiell super. Doch wer seine Bräune länger behalten will, sollte versuchen, diesen Prozess zu verlangsamen. Das geht, indem du ihr alles gibst, was sie so braucht und die Erneuerung (erstmal) überflüssig machst. Neben der oben schon erwähnten Feuchtigkeit sind das Antioxidantien und hautberuhigende Stoffe wie Hyaluronsäure, Vitamin E oder probiotische Hautpflege.