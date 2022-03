Tavares City : 7 Verletzte bei Explosion in US-Gaslager

In Tavares City in Florida ist in der Nacht auf Dienstag ein Gaswerk explodiert. Derzeit werden 15 Personen vermisst.

Bei einer Reihe von Explosionen in einer Gasanlage im US-Bundesstaat Florida sind sieben Menschen verletzt worden.

15 weitere Arbeiter, die zunächst vermisst worden waren, seien in Sicherheit, berichtete der Sender CNN am Dienstag unter Berufung auf die örtliche Polizei.

Die Explosionen dauerten nach Angaben der Zeitung «Orlando Sentinel» rund zwei Stunden an und erleuchteten den Nachthimmel. Einige Anwohner berichteten von einem «gigantischen Feuerball» am Himmel.

53'000 Propangasflaschen

Rund 53'000 Propangasflaschen befanden sich laut Zeitungsbericht in der Anlage, nahezu alle seien explodiert. Es habe sich angehört, als würden Bomben detonieren, berichtete eine Anwohnerin. Die Feuerwehr war im Einsatz. Das Gebiet rund um die Anlage wurde vorübergehend evakuiert.

In der Blue-Rhino-Anlage in der Stadt Tavares werden Gasflaschen aufgefüllt, die beim Grillen verwendet werden. Die Ursache der Explosionen ist zunächst nicht bekannt. In Texas hatte Mitte April eine gewaltige Explosion eine Düngemittelfabrik zerstört. Mehr als ein Dutzend Menschen kamen dabei ums Leben.