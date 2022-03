In Luxemburg : 700 bis 800 Kinder sind bereits aus der Ukraine angekommen.

LUXEMBURG – Hunderte Kinder sind dem russischen Angriffskrieg entkommen und haben es in die Sicherheit des Großherzogtums geschafft. Nach Angaben des Bildungsministeriums sollen sie schnellstmöglich in den Schulen unterrichtet werden.

Flüchtlinge aus der Ukraine kommen in Niederkerschen an.

Das luxemburgische Bildungsministerium schätzte am Montag die Zahl der Kinder und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter, die aus der Ukraine nach Luxemburg gekommen sind, auf derzeit 700 bis 800. Etwa die Hälfte von ihnen werde vom Staat untergebracht, die andere Hälfte wurde von Privatfamilien aufgenommen.

Da die meisten erst vor kurzem angekommen sind, hätten noch sehr wenige am schulischen Unterricht teilgenommen. Allerdings «erfolge ihre Einschulung so schnell wie möglich im Rahmen der vorgesehenen Aufnahmeverfahren» wie das Bildungsministerium mitteilt. Die Situation ändere sich von Tag zu Tag und immer mehr Flüchtige kämen an. Daher sei es schwierig, die Gesamtzahl der zu erwartenden Menschen vorherzusagen.