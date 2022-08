Über Bord gefallen : 73-jähriger Deutscher vor Mallorca tot geborgen

Die Leiche des 73-Jährigen sei in der Bucht von Palma geborgen worden, berichteten mallorquinische Medien am Freitag unter Berufung auf die Polizei der spanischen Urlaubsinsel. Das Unglück habe sich am Donnerstag ereignet. Die Behörden bestätigten auf Anfrage diese Informationen. Die Todesursache müsse allerdings noch ermittelt werden, hieß es.