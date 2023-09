730.000 Euro: England-Star Rashford zerlegt nach Spiel seine Luxuskarre

Der englische Fußball-Nationalspieler Marcus Rashford hat einen Autounfall nach einem Auswärtssieg von Manchester United unbeschadet überstanden. Wie die Nachrichtenagentur PA am Sonntag berichtete, ereignete sich der Unfall am Samstagabend nach dem 1:0 von Rashfords Team beim FC Burnley. Nach dem Premier-League-Spiel kehrte die Mannschaft demnach per Teambus zu ihrem Trainingsgelände zurück, um ihre eigenen Autos abzuholen und nach Hause zu fahren.

Rashford stieg also in seinen knapp 730.000 Euro teuren Rolls Royce und machte sich vom Trainingscampus in Carrington auf den Weg in seine Villa in einem anderen Vorort von Manchester. Nur: So schnell kam er nicht an. Denn der 25-Jährige kollidierte auf der Straße mit dem Auto einer 74-jährigen Frau, wie die Sun berichtet. In der Folge rammt der Flügelstürmer ein Lichtsignal. Wer die Schuld am Unfall trägt, ist nicht bekannt.