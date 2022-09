Rentrée: 7500 Personen wollen beim INL eine neue Sprache lernen

Auch für Erwachsene, die am Nationalen Spracheninstitut (INL) eingeschrieben sind, hat das neue Schuljahr begonnen. Wie das INL am Freitag mitteilt, haben sich rund 7500 Personen angemeldet, die eine Sprache lernen oder ihre Sprachkenntnisse verbessern möchten.

Für das Herbstsemester bietet das INL rund 500 Sprachkurse für Erwachsene, an den Standorten Glacis, Belval und Mersch. Dort kann man die drei Landessprachen Luxemburgisch, Französisch und Deutsch lernen und daneben Englisch, Chinesisch, Spanisch, Italienisch sowie Niederländisch und Portugiesisch.

Es gibt noch freie Plätze

Das INL plant außerdem, das Angebot noch in diesem Jahr zu erweitern. Am Standort Belval wird, neben den fünf Sprachen, die man dort lernen kann, das Portugiesische hinzukommen. Am Standort Glacis wird es Niederländisch-Kurse auf fortgeschrittenerem Niveau geben. Daneben kommen E-Learning-Kurse fürs Englische ins Programm. Das Angebot wird Grundkurse sowie Business English umfassen.