Pleasant Hill, USA: 78-jährige Frau überfällt zum dritten Mal Bank – und entschuldigt sich dafür

Bereits 1977 hatte sie eine Bank überfallen. Erst vor drei Jahren traf es dann eine Bank in Lee’s Summit in Missouri, einem Vorort von Kansas City.

Diese Bank in Pleasant Hill wurde von Bonnie Gooch heimgesucht. Sie forderte 13.000 Dollar in kleinen Scheinen.

«Danke und sorry, ich wollte Sie nicht erschrecken», stand auf einem Zettel, den die ältere Frau dem Schalterbeamten der Goppert Financial Bank in Pleasant Hill in Missouri zuschob. «Dies ist ein Überfall. Ich brauche 13.000 Dollar in kleinen Scheinen», hieß es weiter. Die Rentnerin trug eine N95-Atemmaske, Plastikhandschuhe und eine schwarze Sonnenbrille. Sie forderte den Angestellten auf, sich zu beeilen und sagte: «Sie brauchen nicht zu zählen, geben Sie mir einfach das Geld.»