DAK-Report : 8,6 Millionen Erwerbstätige haben psychisches Risiko für Herzinfarkt

Rund 8,6 Millionen Erwerbstätige haben laut einer DAK-Analyse ein erhöhtes Herzinfarktrisiko durch eine psychische Erkrankung oder arbeitsbedingten Stress.

Menschen mit psychischen Erkrankungen leiden häufiger auch an Herzerkrankungen.

Das ist fast ein Fünftel der erwerbstätigen Menschen, wie aus dem am Dienstag in Hamburg veröffentlichten aktuellen Gesundheitsreport der Kasse hervorgeht. «Das Herzrisiko Psyche ist eine unterschätzte und oft unbekannte Gefahr», erklärte DAK-Chef Andreas Storm.

Gefährlich ist der Studie zufolge, dass psychische Risiken oft mit klassischen Faktoren wie Rauchen oder Übergewicht zusammenkommen. «Bei Menschen, die an einer Depression leiden, finden sich auch verstärkt klassische Herz-Kreislauf-Risiken», erklärte Storm.

In der Befragung gibt demnach fast ein Drittel – 32,6 Prozent – der Beschäftigten mit psychischem Risiko an, auch Übergewicht zu haben. Mehr als 30 Prozent zählen sich außerdem zu den Raucherinnen und Rauchern. Unter den Beschäftigten ohne psychisches Risiko ist der Anteil an Menschen mit starkem Übergewicht mit 22,6 Prozent deutlich geringer, und nur ein Fünftel von ihnen raucht.