Tag des Kusses : 8 Gründe, warum du öfter knutschen solltest

Küssen gehört nicht nur zu den schönen Dingen des Lebens – es hat auch viele Vorteile für unsere Gesundheit. Und zwar nicht nur am internationalen Tag des Kusses. Wir verraten, welche.

Gilt auch, aber nicht nur am internationalen Tag des Kusses: Küssen ist gesund und reduziert Stress.

Ein leidenschaftlicher Kuss lässt einen alles vergessen: Die Welt steht still, es kribbelt im Bauch und die Knie werden weich. Küssen ist aber nicht nur aufregend, sondern auch gesund. Welche Vorteile Knutschen für deinen Körper und Geist hat, verraten wir dir zur Feier des heutigen internationalen Tag des Kusses.

1. Küssen ist ein Work-out

Beim einminütigen Kuss werden etwa 20 Kalorien verbraucht. Wer mehr verbrennen will, braucht also Ausdauer: Zehn Minuten Knutschen verbrauchen etwa so viel Energie wie 100 Meter Laufen oder ein halber Löffel Naturjoghurt.