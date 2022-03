Rheinland-Pfalz : 80.000 Besucher besuchten bisher Marx

TRIER — Nach 100 Tagen Marx-Ausstellungen haben die Organisatoren ein positives Zwischenfazit gezogen.

Bislang seien rund 80.000 Besucher an vier Standorten gezählt worden, sagte Kulturstaatssekretär Salvatore Barbaro (SPD) am Montag in Mainz. «Die Besucherresonanz ist sehr gut.» Die Zahl ist aber nur ein ungefährer Wert: Es sei möglich, dass einige Besucher sich beispielsweise in zwei Häusern jeweils ein Ticket statt eines Kombitickets kauften. Dann gebe es einen Besucher, der allerdings als zwei gerechnet werde.