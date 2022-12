Unruhen in Peru : 800 ausländische Touristen sitzen am Machu Picchu fest

Die Bahnstrecke zur weltberühmten Inka-Stätte ist wegen der Unruhen in Peru gesperrt.

Wegen der Unruhen in Peru sitzen Hunderte ausländische Touristen an der weltberühmten Inka-Stätte Machu Picchu fest. Betroffen seien rund 800 Touristen, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Wegen der gewaltsamen Proteste gegen die Absetzung und Festnahme des linksgerichteten Präsidenten Pedro Castillo war zuvor die Bahnstrecke zwischen der Weltkulturerbe-Stätte und der Stadt Cusco gesperrt worden.