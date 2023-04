Studie: 800 Euro zahlt jeder Luxemburger für die Landesverteidigung

Luxemburg hat im Jahr 2022 564,62 Millionen Dollar (fast 513 Millionen Euro) für seine Verteidigung ausgegeben, was 0,7 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts (BIP) entspricht. Dies geht aus den Daten des Internationalen Friedensforschungsinstituts in Stockholm (Sipri) hervor, die am Montag veröffentlicht wurden. Ein bescheidener Betrag im Vergleich zu den Gesamtausgaben auf dem europäischen Kontinent , die auch Russland und die Ukraine einschließen und sich auf über 480,32 Milliarden US-Dollar (436,3 Milliarden Euro) belaufen. Gleichwohl bedeutet dies für das Großherzogtum im Vergleich zu 2021 einen Anstieg um mehr als 40 Prozent. Im Vergleich zu dem Verteidigungshaushalt von vor zehn Jahren sind die Ausgaben sogar um sage und schreibe 163 Prozent gestiegen.

Jeder Einwohner des Großherzogtums zahlt somit statistisch knapp 800 Euro für die Landesverteidigung. Nicht viel günstiger kommen die Franzosen weg: 743 Euro betragen in der «Grande Nation» die Militärausgaben pro Kopf. In Deutschland und Belgien drücken diese Ausgaben mit 604 Euro und 535 Euro etwas weniger auf den Geldbeutel.

Ein Prozent des BIP im Jahr 2028

Bei dieser einen Erhöhung soll es aber nicht bleiben: Das Land will diesen Kurs in den kommenden Jahren fortsetzen, um bei den Militärausgaben schließlich ein Niveau von einem Prozent des BIP zu erreichen, was knapp einer Milliarde Euro jährlich entspricht: Der luxemburgische Verteidigungsminister François Bausch (déi Gréng) hatte im Juni des vergangenen Jahres verkündet, dass das Land im Zeitraum 2023-2028 insgesamt 4,66 Milliarden Euro in die Verteidigung investieren wolle. «Damit bekräftigt Luxemburg seine Position als solidarischer und zuverlässiger Verteidigungspartner innerhalb der Nato und der EU», erklärte der Minister.