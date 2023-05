Saarland : 81-Jähriger ist nach Messerangriff in U-Haft

SAARBRÜCKEN – Im Stadtteil Burbach soll am Mittwoch ein 81-jähriger Mann, wegen zehn Euro, einen 39-Jährigen in den Hals gestochen haben. Der Täter sei mittlerweile in U-Haft, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilt.