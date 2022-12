Rheinland-Pfalz : 82-Jährige erschlagen – Sohn soll dauerhaft in psychiatrische Klinik

Vergangenen August ist ein 82 Jahre alte Frau in Rheinland-Pfalz tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Dringend tatverdächtig, die Frau getötet zuhaben, ist der Sohn der Verstobenen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 56-Jährige wegen einer krankhaften seelischen Störung bei der Tat am 6. August schuldunfähig war, wie die Staatsanwaltschaft Landau am Dienstag mitteilte.