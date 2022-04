Corona : 82-jährige US-Demokratin Nancy Pelosi mit Corona infiziert

Nach mehreren Regierungsmitgliedern und Parlamentariern hat sich jetzt auch die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, mit dem Coronavirus infiziert.

Wikicommons/United States House of Representatives

Ein Coronatest bei der 82-jährigen Demokratin fiel positiv aus, wie ihr Sprecher am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. Krankheitssymptome habe die Parteifreundin von Präsident Joe Biden nicht.

Pelosi sei «vollständig geimpft und geboostert und ist dankbar für den guten Schutz, den die Impfung ihr geboten hat», erklärte ihr Sprecher. Die einflussreiche Politikerin hatte am Mittwoch an einer Veranstaltung im Weißen Haus mit Biden teilgenommen. Beide trugen dabei keine Schutzmasken.

Zuletzt waren bereits Justizminister Merrick Garland, Handelsministerin Gina Raimondo und mehrere Parlamentarier positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie hatten am Wochenende an einem Gala-Dinner in Washington teilgenommen. Pelosi war Medienberichten zufolge nicht bei der Veranstaltung dabei.