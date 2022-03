Saarland : 86-jährige Frau bei Wohnungsbrand schwer verletzt

NEUNKIRCHEN – Am Dienstagabend ist in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Eine ältere Frau ist dabei schwer verletzt worden.

Eine Seniorin ist bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im saarländischen Neunkirchen schwer verletzt worden. Das Feuer sei am Dienstagabend in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss des Hauses ausgebrochen, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit.