Saarland: 89-Jährige von Auto erfasst und auf Fahrbahn geschleudert

Im Friedrichsthaler Stadtteil Bildstock ist am frühen Dienstagabend gegen 18.55 Uhr in der Neunkircher Straße eine Frau bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Laut Angaben der saarländischen Polizei hat das Fahrzeug eines 66-jährigen Mannes eine 89-jährige Fußgängerin, die vermutlich die Straße überqueren wollte, erfasst. Für die Unfallaufnahme musste die Straße für etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden, wie der Saarländische Rundfunk berichtet.

Der Fahrer sei aus Landsweiler-Reden in Richtung Kreisverkehr in Bildstock unterwegs gewesen. Laut Polizeimeldung landete die Frau bei der Kollision zunächst auf dem Fahrzeug, bevor sie anschließend auf die Straße geschleudert wurde. Sie musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, während der 66-jährige Fahrer nur leichte Verletzungen erlitten habe. Am Unfallfahrzeug sei ein vierstelliger Schaden entstanden.